Россия увеличила экспорт гречки в США до трехлетнего максимума

Россия увеличила экспорт гречки в США до максимума за три года. Об этом сообщают журналисты РИА Новости со ссылкой на данные американской статслужбы.
По данным аналитики, в середине весны отечественный экспорт гречневой крупы составил 376,2 тысячи долларов.
Ранее сообщалось, что жители Казахстана полюбили уральское мороженое. Как отметили в Федеральной таможенной службе (ФТС) России, это лакомство пользуется популярностью у жителей Азии и Ближнего Востока. Совсем недавно состоялась первая в этом году поставка пломбира и эскимо весом более двух тонн в Китай.