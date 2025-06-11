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04:50, 11 июня 2025Экономика

Россия увеличила экспорт гречки в США до трехлетнего максимума

РИА Новости: российский экспорт гречки в США достиг максимума за три года
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Россия увеличила экспорт гречки в США до максимума за три года. Об этом сообщают журналисты РИА Новости со ссылкой на данные американской статслужбы.

По данным аналитики, в середине весны отечественный экспорт гречневой крупы составил 376,2 тысячи долларов.

Ранее сообщалось, что жители Казахстана полюбили уральское мороженое. Как отметили в Федеральной таможенной службе (ФТС) России, это лакомство пользуется популярностью у жителей Азии и Ближнего Востока. Совсем недавно состоялась первая в этом году поставка пломбира и эскимо весом более двух тонн в Китай.

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