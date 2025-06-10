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17:03, 10 июня 2025Моя страна

Жители одной страны полюбили российское мороженое

ФТС: Жители Казахстана полюбили уральское мороженое
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Жители Казахстана полюбили уральское мороженое. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) России в Telegram-канале.

На одну эту страну приходится 95 процентов продукции от всего объема экспорта. Так, с начала 2025 года предприятия Урала изготовили 160 тонн лакомства на 74 миллиона рублей для поставок за границу. Из них более 150 тонн отправили в Казахстан.

Кроме того, уральское мороженое пользуется популярностью у жителей Азии и Ближнего Востока. Отмечается, что недавно состоялась первая в этом году поставка пломбира и эскимо весом более двух тонн в Китай.

Ранее в Омске придумали мороженое со вкусом бородинского хлеба. Лакомство представят на фестивале сибирской культуры «Слетье» в поселке Большеречье.

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