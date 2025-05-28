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19:55, 28 мая 2025Моя страна

Мороженое со вкусом бородинского хлеба предложили россиянам

В Омске придумали мороженое со вкусом бородинского хлеба
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Elenstone / Globallookpress.com

В Омской области с 20 по 22 июня в поселке Большеречье состоится фестиваль сибирской культуры «Слетье». На нем представят уникальные сибирские блюда, сообщает «Омск-информ».

По словам организаторов, на территории региона до сих пор сохраняются традиции и интерес к блюдам народов. Так, к столу подают калачи на блюдцах, грибятницу, ржаные кисели.

Шеф-повар ресторана «Осип Терлеев» Олег Мамонтов рассказал, что современные повара совершенствуют блюда и предлагают порой уникальный продукт. Так, омичи и гости региона могут попробовать мороженое со вкусом бородинского хлеба.

Ранее сообщалось, что кондитер из Магнитогорска Евгения Волошина испекла торт в виде российского певца SHAMAN в технике шаржа.

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