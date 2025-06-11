Россиянам дали совет по экономии на оплате услуг ЖКХ

Финконсультант Волокова рекомендовала установить счетчики для экономии на ЖКУ

Сэкономить на оплате ЖКХ можно с помощью установки счетчиков, замены ламп и ряда других простых шагов, рассказала «Ленте.ру» финансовый консультант Татьяна Волкова.

«Снижение коммунальных расходов — это не про экономию на комфорте, а про разумное потребление и внимательность, — уверена Волкова. — Установите счетчики на воду и электроэнергию, потому что если вы платите по нормативу, то, скорее всего, переплачиваете. С индивидуальными приборами учета же вы оплачиваете только фактическое потребление, а экономия может достигать нескольких тысяч рублей в год».

Также эксперт рекомендовала заменить все лампы на светодиодные и обновить бытовую технику: современные модели класса A+++ потребляют в разы меньше электричества. Особенно, по словам Волковой, это важно для холодильников, стиральных и посудомоечных машин.

«Проверьте, имеете ли право на субсидии. Если коммунальные платежи превышают определенную долю от вашего дохода, государство может частично компенсировать расходы, — объяснила собеседница «Ленты.ру». — Изучите квитанции и отключите все лишнее: кабельное ТВ, неиспользуемые услуги связи, навязанные сервисы. Часто за ненужное уходят сотни рублей в месяц».

В мае этого года в Госдуме заявили, что с 1 июля 2025 года тарифы на электроэнергию в России будут проиндексированы на 12,6 процента, а в 2026 году — на 9,3 процента. Как пояснили в ГД, рост цены ожидается за счет увеличения инвестиций в строительство новой генерации и повышения тарифа на передачу электроэнергии.