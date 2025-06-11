Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
19:37, 11 июня 2025Моя странаЭксклюзив

Россияне полюбили новый формат отдыха

Россияне полюбили формат отдыха в стиле медленной жизни
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Demkat / Shutterstock / Fotodom

Россияне полюбили новый формат отдыха в стиле слоу лайф (slow life) — медленной жизни. Об этом «Ленте.ру» сообщили в сети отелей Pine River.

Отмечается, что в последние годы российские путешественники стали больше ценить не богатство и роскошь, а близость к природе, чистый воздух и уединение. Эта философия возникла как протест против рутинного и напряженного стиля жизни, который истощает внутренние ресурсы человека.

Материалы по теме:
«Мы купили райский остров по цене Ford Fiesta». Зачем простые люди скупают землю в океане и во что они ее превращают?
«Мы купили райский остров по цене Ford Fiesta». Зачем простые люди скупают землю в океане и во что они ее превращают?
22 апреля 2025
Мир помешался на ночных путешествиях. Что такое ночной туризм и почему его поклонников больше не устраивает обычный отдых?
Мир помешался на ночных путешествиях.Что такое ночной туризм и почему его поклонников больше не устраивает обычный отдых?
29 мая 2025

Гостиницы, работающие в таком формате отдыха, предлагают гостям разные форматы развлечений: конные и велопрогулки, занятия йогой и медитации в лесу, пешие живописные маршруты, мастер-классы по гончарному мастерству. Также отдыхающие могут расслабиться в массажных кабинетах и отдохнуть на киновечерах под открытым небом.

Отдых в стиле слоу лайф предпочитают и знаменитости. Например, блогер и модель Елена Перминова провела выходные в загородном отеле среди сосновых деревьев. Она выбрала номер с панорамными окнами, террасой и гидромассажной ванной под открытым небом.

Ранее сообщалось, что россияне массово заинтересовались «сонным туризмом». Почти половина путешественников приезжает в отели, чтобы выспаться.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Президент Сербии решил поддержать Украину

    Стало известно о заключении контракта на создание европейского истребителя GCAP

    Россияне назвали любимую страну для путешествий

    В горах российского региона спасли туристку с сердечным приступом

    Фетисов оценил игру Путина в хоккей

    Звезда «Мастера и Маргариты» снялась в клипе солиста Rammstein

    Зеленский призвал обвалить цены на российскую нефть

    Дачников призвали срочно закопать банан на участке с одной целью

    Жена Овечкина похвасталась фигурой в бикини

    Названы возможные сроки дефолта в США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости