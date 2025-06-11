Россияне полюбили формат отдыха в стиле медленной жизни

Россияне полюбили новый формат отдыха в стиле слоу лайф (slow life) — медленной жизни. Об этом «Ленте.ру» сообщили в сети отелей Pine River.

Отмечается, что в последние годы российские путешественники стали больше ценить не богатство и роскошь, а близость к природе, чистый воздух и уединение. Эта философия возникла как протест против рутинного и напряженного стиля жизни, который истощает внутренние ресурсы человека.

Гостиницы, работающие в таком формате отдыха, предлагают гостям разные форматы развлечений: конные и велопрогулки, занятия йогой и медитации в лесу, пешие живописные маршруты, мастер-классы по гончарному мастерству. Также отдыхающие могут расслабиться в массажных кабинетах и отдохнуть на киновечерах под открытым небом.

Отдых в стиле слоу лайф предпочитают и знаменитости. Например, блогер и модель Елена Перминова провела выходные в загородном отеле среди сосновых деревьев. Она выбрала номер с панорамными окнами, террасой и гидромассажной ванной под открытым небом.

Ранее сообщалось, что россияне массово заинтересовались «сонным туризмом». Почти половина путешественников приезжает в отели, чтобы выспаться.