Россиянка заболела менингитом из-за стейка и немытых фруктов

Shot: Россиянка заболела менингитом из-за немытых фруктов и непрожаренного мяса

Россиянка серьезно заболела после того, как поела сырого мяса и немытых фруктов. Как сообщает «Shot Проверка», женщина заразилась листериями — бактериями, которые могут провоцировать множество опасных заболеваний.

Россиянка рассказала, что ее болезнь началась с сильной слабости, головной боли и головокружений. Поначалу она списывала симптомы на снижение уровня сахара в крови, давление и мигрень. Затем к ним добавились светобоязнь, рвота, потеря фокуса зрения и трудности при ходьбе, кислородное голодание и повышение температуры тела до 39,5 градуса.

Женщина вызвала скорую помощь, ее госпитализировали. Позднее у нее диагностировали менингит.

Предположительно, бактерии, которые спровоцировали заболевание, могли попасть в ее организм из сырого мяса или немытых овощей и фруктов. Девушка призналась, что регулярно ела стейки слабой прожарки и могла не мыть фрукты.

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