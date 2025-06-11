Российские модели снялись в рекламной кампании иностранного бренда

Российские модели Крис Грикайте и Виктория Евсеева снялись для Calvin Klein

Модели Крис Грикайте из Омска и Виктория Евсеева из Вязьмы приняли участие в рекламной кампании американского модного бренда Calvin Klein. Соответствующие фото появились в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) иностранной марки.

Так, российские манекенщицы снялись в одежде из новой вечерней коллекции Summer Nights. Так, Евсеева предстала на одном размещенном снимке в черном мини-платье, оформленном вырезом и тонкими завязками на спине. Кроме того, она попозировала в прозрачном бюстгальтере, юбке с высоким разрезом и накидке.

Грикайте, в свою очередь, предстала в полупрозрачном платье без рукавов. На размещенном в сторис кадре видно, что изделие дополнено V-образным декольте.

В апреле сообщалось, что российская модель Сандра Мюррей (настоящее имя Александра Волобуева) закрыла показ французского бренда Dior в Японии. Уроженка Тольятти продефилировала среди цветущих вишневых деревьев на фоне древнего буддистского храма То-дзи в полупрозрачном розовом платье.

