Сакс: Зеленский возглавляет режим, который появился после переворота США

Президент Украины Владимир Зеленский сейчас находится во главе того же киевского режима, который появился после устроенного США государственного переворота. Об этом американский экономист Джеффри Сакс в интервью журналисту Такеру Карлсону, опубликованном на его сайте.

Сакс напомнил, что в феврале 2014 года Соединенные Штаты организовали госпереворот, в результате которого был свергнут президент Виктор Янукович.

«В этом перевороте США принимали самое непосредственное участие… [Барак] Обама признал новый режим, возникший после переворота, тот, который сегодня возглавляет Зеленский», — подчеркнул экономист.

Ранее Зеленский призвал США и союзников Киева не бояться давить на Россию. «Следует не бояться, не откладывать новые решения, которые могут усложнить ситуацию для России», — отметил он.