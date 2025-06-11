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00:17, 12 июня 2025Мир

Американский экономист обвинил США в госперевороте на Украине

Сакс: Зеленский возглавляет режим, который появился после переворота США
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Nina Liashonok / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский сейчас находится во главе того же киевского режима, который появился после устроенного США государственного переворота. Об этом американский экономист Джеффри Сакс в интервью журналисту Такеру Карлсону, опубликованном на его сайте.

Сакс напомнил, что в феврале 2014 года Соединенные Штаты организовали госпереворот, в результате которого был свергнут президент Виктор Янукович.

«В этом перевороте США принимали самое непосредственное участие… [Барак] Обама признал новый режим, возникший после переворота, тот, который сегодня возглавляет Зеленский», — подчеркнул экономист.

Ранее Зеленский призвал США и союзников Киева не бояться давить на Россию. «Следует не бояться, не откладывать новые решения, которые могут усложнить ситуацию для России», — отметил он.

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