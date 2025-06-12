Зеленский обратился к США и союзникам Украины

Зеленский призвал союзников Украины не бояться давить на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский призвал США и союзников Киева не бояться давить на Россию. Об этом украинский лидер написал в своем Telegram-канале.

«Следует не бояться, не откладывать новые решения, которые могут усложнить ситуацию для России. Без этого они не пойдут в реальную дипломатию. И это зависит, прежде всего, от Соединенных Штатов и других лидеров мира», — призвал Зеленский.

Ранее Зеленский в интервью венгерскому изданию Válasz Online заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан использует конфликт на Украине в своих интересах, в частности, для победы на выборах. В ответ Орбан посоветовал украинскому лидеру поблагодарить Будапешт за гуманитарную помощь Киеву и прием беженцев.