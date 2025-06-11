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19:07, 11 июня 2025Экономика

Семейную ипотеку назвали несправедливой

Риелтор Анохин: Условия семейной ипотеки в России несправедливы
Александра Качан (Редактор)
СюжетСнижение ставок по ипотеке:

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Нынешние условия семейной ипотеки в России не только несправедливы, но и вредят рынку. Об этом заявил управляющий партнер Агентства «Генератор Недвижимости» Константин Анохин, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

По словам риелтора, из-за жестких возрастных ограничений программа теряет смысл для множества молодых семей. Он напомнил, что раньше льготный кредит могли взять все, у кого есть двое детей младше 18 лет. Сейчас ребенку должно быть не больше семи лет.

«Получается, ты можешь быть молодым родителем, с хорошим доходом и стабильной работой, но если твоему ребенку восемь — все, ты за бортом. И это не преувеличение», — объяснил Анохин. Он добавил, что из-за сужения условий из программы выпала группа платежеспособных покупателей. В результате страдают как семьи, не имеющие возможности улучшить жилищные условия, так и застройщики, которым стало сложнее продать жилье.

Ранее эксперт ипотечного рынка Сергей Гордейко заявил, что спрос на семейную ипотеку на вторичное жилье может быть гигантским, если изменить условия программы, которые ее ограничивают.

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