Семейную ипотеку назвали несправедливой

Риелтор Анохин: Условия семейной ипотеки в России несправедливы

Нынешние условия семейной ипотеки в России не только несправедливы, но и вредят рынку. Об этом заявил управляющий партнер Агентства «Генератор Недвижимости» Константин Анохин, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

По словам риелтора, из-за жестких возрастных ограничений программа теряет смысл для множества молодых семей. Он напомнил, что раньше льготный кредит могли взять все, у кого есть двое детей младше 18 лет. Сейчас ребенку должно быть не больше семи лет.

«Получается, ты можешь быть молодым родителем, с хорошим доходом и стабильной работой, но если твоему ребенку восемь — все, ты за бортом. И это не преувеличение», — объяснил Анохин. Он добавил, что из-за сужения условий из программы выпала группа платежеспособных покупателей. В результате страдают как семьи, не имеющие возможности улучшить жилищные условия, так и застройщики, которым стало сложнее продать жилье.

Ранее эксперт ипотечного рынка Сергей Гордейко заявил, что спрос на семейную ипотеку на вторичное жилье может быть гигантским, если изменить условия программы, которые ее ограничивают.