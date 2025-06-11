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21:34, 11 июня 2025Мир

Трамп назвал конфликт между Россией и Украиной войной беспилотников

Трамп назвал конфликт между РФ и Украиной войной беспилотников
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Президент США Дональд Трамп в эфире подкаста Pod Force Onе заявил, что конфликт между Россией и Украиной — это война беспилотников.

По словам политика, дроны являются мощным и современным оружием. Он подчеркнул, что беспилотники показали себя как «быстрые и умные» системы. Американский лидер добавил, что еще три года назад никто и представить не мог, что дроны станут столь влиятельными на поле боя. «Но он [БПЛА] заменяет множество других видов вооружений, даже самолеты», — сказал он.

Трамп также отметил, что как Украина, так и Россия активно применяют беспилотники на уровне, «о котором никто и не думал, что это возможно».

Ранее Трамп попросил российского коллегу Владимира Путина не отвечать Украине на атаку ВСУ по аэродромам. Президент США подчеркнул, что понимает реакцию России и ее недовольство.

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