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01:30, 11 июня 2025Мир

Трамп пообещал наказывать тюрьмой за сожжение американского флага

Трамп предложил ввести тюремное наказание на один год за сожжение флага США
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Globallookpress / White House

В Соединенных штатах Америки (США) идет проработка законопроекта, предусматривающего тюремное заключение за сожжение флага. Об этом американский лидер Дональд Трамп заявил во время своей речи на военной базе в штате Северная Каролина, передает ABC NEWS.

По его словам, люди, сжигающие американский флаг, должны сесть в тюрьму на один год. Трамп отметил, что сейчас идет разработка соответствующего законопроекта с рядом сенаторов.

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