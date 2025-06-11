Трамп пообещал наказывать тюрьмой за сожжение американского флага

В Соединенных штатах Америки (США) идет проработка законопроекта, предусматривающего тюремное заключение за сожжение флага. Об этом американский лидер Дональд Трамп заявил во время своей речи на военной базе в штате Северная Каролина, передает ABC NEWS.
По его словам, люди, сжигающие американский флаг, должны сесть в тюрьму на один год. Трамп отметил, что сейчас идет разработка соответствующего законопроекта с рядом сенаторов.
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