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00:41, 11 июня 2025Мир

Трамп заявил о «спасении» Лос-Анджелеса

Трамп: Без моего вмешательства Лос-Анджелес сгорел бы дотла
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Shawn Thew / CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что он спас Лос-Анджелес, поскольку без его вмешательства город «сгорел бы дотла» из-за протестов. Об этом он сказал в ходе выступления перед военнослужащими на базе Форт-Брэгг в штате Северная Каролина.

«Если бы мы этого не сделали, Лос-Анджелес сейчас бы горел дотла, и единственный флаг, который будет победно развеваться над улицами Лос-Анджелеса, — это американский флаг», — сказал глава государства.

Прежде Трамп заявил, что поддержал бы арест губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома на фоне беспорядков в штате. «Думаю, это отличная идея. [Ньюсом] провалил свою работу. Он мне симпатичен, но он крайне некомпетентен, и все это знают», — сказал президент.

Ранее губернатор Калифорнии выступил против решения Трампа о вводе войск в Лос-Анджелес. «Я только что подал экстренное ходатайство о блокировании незаконного размещения Трампом морской пехоты и национальной гвардии в Лос-Анджелесе. Суды должны немедленно заблокировать эти незаконные действия», — написал он.

Вот это да!
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