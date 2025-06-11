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15:14, 11 июня 2025Путешествия

Туристы обнаружили человеческие останки времен Гражданской войны в США

The People: Туристы нашли останки человека, жившего в поселении XIX века в США
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: U.S. National Archives and Records Administration / Wikimedia

Туристы побывали на острове в США и обнаружили там скелет XIX века. Об этом стало известно изданию The People.

По данным источника, туристы прибыли на остров Эдисто в Южной Каролине 23 мая и нашли человеческие останки, которые они сперва приняли за окаменелости. Следователи установили, что фрагмент черепа и кости могли принадлежать человеку, жившему во времена Гражданской войны 1861-1865 годов.

Местные власти отметили историческое значение останков, поскольку на данном острове когда-то находилось поселение XIX века — Эдингсвилл-Бич, которое было популярным местом среди элиты. Оно включало 60 кирпичных домов с верандами, выходящими на океан, несколько церквей, школу и бильярдный салун.

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Однако Эдингсвилл-Бич пришел в упадок из-за эрозии берега и последствий войны. А в 1885 году на остров обрушился ураган, снесший практически все дома, к концу века остров забросили.

Сейчас останки находятся в Медицинском университете Южной Каролины для проведения судебно-медицинской экспертизы. Личность человека и обстоятельства его смерти пока неизвестны.

Ранее останки 60-летней туристки, пропавшей на пешей тропе в Японии, нашли спустя два года. Членам поисковой группы удалось найти лишь вещи путешественницы и ее бедренную кость.

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