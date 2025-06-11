Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:26, 11 июня 2025Силовые структуры

Уничтожение станции спутниковой связи Илона Маска попало на видео

Росгвардия уничтожила станцию спутниковой связи Starlink в Сумской области
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Росгвардейцы уничтожили станцию спутниковой связи Starlink в Сумской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве и предоставили видео.

На кадрах видна цель, которую российские военные уничтожают прицельным ударом.

Спецподразделения Росгвардии в ходе воздушной разведки в лесополосе обнаружили наблюдательный пост с терминалом спутниковой связи Starlink, используемый Вооруженными силами Украины. Операторы беспилотников атаковали их. В результате точного попадания станция полностью уничтожена, утверждает ведомство.

Starlink принадлежит американскому миллиардеру Илону Маску. Авторы издания Strategic Culture предположили, что президент США Дональд Трамп и бизнесмен могли изобразить ссору, чтобы отключить Украину от Starlink. Таким образом Трамп якобы может попытаться подтолкнуть президента Украины Владимира Зеленского к мирным соглашениям.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия передала Украине первую тысячу тел бойцов ВСУ

    Обнаружен череп человека аномальной формы

    Миф о риске рака из-за популярного бытового электроприбора развенчали

    Российские войска нанесли комбинированный удар по пункту управления БПЛА ВСУ

    Российские войска развили наступление в Днепропетровской области

    В Минобороны сообщили об ударах по цехам производства беспилотников ВСУ

    Стало известно о продвижении российских войск в Сумской области

    На Украине мать убила дочь во время изгнания духов

    Загадочная пропажа туриста в диком заповеднике поставила спасательную группу в тупик

    В отношении обвиненного дочерью в домогательствах многоженца Сухова начали проверку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости