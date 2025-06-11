Росгвардия уничтожила станцию спутниковой связи Starlink в Сумской области

Росгвардейцы уничтожили станцию спутниковой связи Starlink в Сумской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве и предоставили видео.

На кадрах видна цель, которую российские военные уничтожают прицельным ударом.

Спецподразделения Росгвардии в ходе воздушной разведки в лесополосе обнаружили наблюдательный пост с терминалом спутниковой связи Starlink, используемый Вооруженными силами Украины. Операторы беспилотников атаковали их. В результате точного попадания станция полностью уничтожена, утверждает ведомство.

Starlink принадлежит американскому миллиардеру Илону Маску. Авторы издания Strategic Culture предположили, что президент США Дональд Трамп и бизнесмен могли изобразить ссору, чтобы отключить Украину от Starlink. Таким образом Трамп якобы может попытаться подтолкнуть президента Украины Владимира Зеленского к мирным соглашениям.