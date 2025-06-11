Цены на российское зерно в мире упали

Forbes: Цены на российскую пшеницу упали до минимума с сентября прошлого года

В начале июня стоимость российского зерна продолжила падение последних месяцев. Цены на пшеницу снизились до минимума с сентября прошлого года, пишет Forbes со ссылкой на данные агентства «СовЭкон».

Закупочные цены в портах, то есть цены трейдеров, упали за неделю с 210 долларов за тонну до 209 долларов, а стоимость продажи снизилась с 248-250 долларов до 240-243 долларов.

Опрошенные изданием эксперты ожидают, что экспортеры продолжат нести убытки или работать в ноль в ближайшие месяцы, так как экспортные цены продолжат падение.

При этом перспективы неплохого урожая не позволяют рассчитывать на рост прибылей. По прогнозу Союза экспортеров и производителей зерна в 2025 году производство зерна в России вырастет до 132-138 миллионов тонн, из которых 85-90 миллионов придется на пшеницу. Оценка «СовЭкона» несколько ниже — 82,8 миллиона тонн.

Рост в годовом выражении составит от пяти до десяти процентов, а лучших результатов не удастся достичь из-за погодных условий. Засушливая осень, малоснежная зима и холодная весна сказалась на результатах сбора озимых.

Директор IT холдинга-экспортера «Доставка морем» Павел Конев отметил, что на объемах сказывается и сокращение площадей под пшеницу из-за падения рентабельности его выращивания.

Фермер из Воронежской области Никита Токмаков предположил, что экспорт зерна продолжит сокращаться, так как укрепление рубля делает его невыгодным, и увеличение квот само по себе не заставит аграриев идти на убыточные сделки.

Ранее сообщалось, что на фоне финансовых проблем аграриев в России рухнули продажи сельскохозяйственной техники. Для исправления ситуации правительство собирается в полтора раза повысить размер бюджетной субсидии при выдаче льготных кредитов на покупку продукции российских производителей.