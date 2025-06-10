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12:27, 10 июня 2025Экономика

Российские производители сельхозтехники дождались помощи властей

Минсельхоз собрался стимулировать фермеров покупать российскую сельхозтехнику
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В рамках поддержки российских производителей сельхозтехники Минсельхоз в полтора раза повысит размер бюджетной субсидии при выдаче льготных кредитов на покупку их продукции фермерами — с 50 до 75 процентов от размера ключевой ставки Центробанка. Об этом со ссылкой на опубликованный соответствующий проект приказа ведомства сообщает «Коммерсантъ».

Помощь коснется и белорусской техники, произведенной на территории России. Деньги возьмут из программы поддержки, на которую в 2025 году выделено десять миллиардов рублей.

Поводом для такого решения стало обвальное падение продаж. Еще в 2024 году сельхозпроизводители купили на 20 процентов меньше тракторов и комбайнов, чем в 2023-м. Тогда в Минсельхозе объяснили такую тенденцию ростом цен, снижением инвестиционной активности аграриев и повышением ключевой ставки. Однако в 2025 году ситуация значительно ухудшилась. По данным Росспецмаша, в первом квартале отгрузка российской сельхозтехники рухнула на треть, а если говорить о зерноуборочных комбайнах и сельскохозяйственных тракторах, то падение достигло 58 и 38 процентов соответственно.

Тенденция наблюдается на фоне значительного ухудшения финансового положения агропромышленного комплекса, что во многом объясняется снижением выручки от экспорта зерна. Это заставляет производителей экономить и отказываться от обновления парка, поэтому Минсельхоз через субсидии хочет помочь аграриям принять решение о покупке.

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Зампред совета ассоциации «Народный фермер» Бабкен Испирян отметил, что в новых условиях обслуживание кредита на покупку техники обойдется не в 12,5 процента, а в 7 процентов. Руководитель проектов практики «АПК и потребительский сектор» консалтинговой компании Strategy Partners Вадим Аникин считает, что такая скидка может увеличить продажи.

В то же время гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько напомнил, что рост субсидий потребует новых бюджетных трат, а пока об увеличении программы речь не идет. Кроме того, нужно восстанавливать и доходы аграриев, иначе они могут столкнуться с невозможностью выплачивать само тело кредита.

Ранее вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко в письме премьеру Михаилу Мишустину сообщила о критической ситуации в «Ростсельмаше», крупнейшем российском производителе сельхозтехники, из-за которой предприятие с июля может уйти в простой. По ее данным, сотрудникам уже снижают зарплаты и урезают премии, что вызывает недовольство. Склады компании переполнены, а спроса на продукцию нет.

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