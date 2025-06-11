Уровень бедности в России снизился

Росстат: Доля россиян с доходами ниже границы бедности снизилась до 8,1 процента

Доля россиян с доходами ниже границы бедности снизилась. Об этом сообщает пресс-служба Росстата.

В первом квартале 2025 года, по данным ведомства, граница бедности составила 16 621 рубль. В то же время доля граждан с доходами ниже этой границы по сравнению с I кварталом 2024-го сократилась на 1,5 процентного пункта. Уровень бедности в России опустился до 8,1 процента.

Снижение уровня бедности вызвано повышением доходов населения за счет увеличения зарплат, доходов от предпринимательской деятельности и доходов от собственности. Также на тенденцию повлиял рост размера социальных пособий. Преимущественно, доходы граждан составляют оплата труда и социальные выплаты (64 и 16 процентов соответственно).

Объем соцвыплат населению в I квартале 2025 года в годовом выражении вырос на 12,5 процента и составил 4,3 триллиона рублей. Среднемесячная номинальная начисленная зарплата выросла на 13,8 процента, до 92 305 рублей. Средний размер пенсий поднялся на 11,6 процента, до 23 214 рублей.

Ранее стало известно, что Всемирный банк изменил критерии крайней бедности. Международная черта бедности поднялась до трех долларов на человека в день вместо прежних 2,15 доллара. Всемирный банк отметил, что с учетом пересмотренной оценки в 2022 году около 838 миллионов человек жили в крайней нищете. Это на 125 миллионов человек больше по сравнению с прежним значением в ​​713 миллионов.