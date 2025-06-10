Международную черту крайней бедности повысили

Всемирный банк: Черта крайней бедности повышена с 2,15 до 3 долларов

Всемирный банк изменил критерии крайней бедности. Об этом сообщается на сайте этой организации.

Отныне международная черта бедности составляет три доллара на человека в день вместо прежних 2,15 доллара. Это означает, что люди, живущие меньше чем на эту сумму, теперь считаются находящимися в условиях крайней бедности.

Всемирный бланк отметил, что с учетом пересмотренной оценки в 2022 году около 838 миллионов человек жили в крайней нищете. Это на 125 миллионов человек больше по сравнению с прежним значением в ​​713 миллионов.

В России по итогам прошлого доля граждан с доходами ниже черты бедности снизилась до 7,2 процента. Кроме того, уровень бедности среди многодетных семей в 2024 году упал до 20 процентов.

При этом коэффициент Джини, показывающий неравномерность распределения доходов населения, вырос на 0,3 процентных пункта, до 40,8 процента.