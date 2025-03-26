Число бедных россиян заметно снизилось

Мишустин: Число россиян с доходами ниже черты бедности упало на 1,7 миллиона

По итогам 2024 года доля россиян с доходами ниже черты бедности сократилась до 7,2 процента. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, его слова приводит ТАСС.

За 12 месяцев число граждан с очень низкими доходами снизилось в общей сложности на 1,7 миллиона. Достигнутый результат глава правительства назвал «хорошим». В ходе выступления в Госдуме Мишустин также подчеркнул, что борьба с бедностью является одним из главных приоритетов работы властей. Правительству следует продолжать придерживаться этого курса, резюмировал премьер.

В конце 2024 года Росстат впервые представил сведения о структуре бедности в России «во всех ее проявлениях». Выяснилось, что с 2020 по 2022-й включительно доля граждан с небольшим уровнем дохода, нехваткой базовых материальных благ и низкой интенсивностью занятости упала с 6,3 до 4,4 процента от общего числа малоимущего населения. В третьем квартале 2024-го доходы ниже границы бедности имели 8 процентов граждан. В сравнении с 2020 годом показатель снизился на 4,2 процентного пункта.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова анонсировала вступление в силу новой меры поддержки граждан. Речь идет о семейной налоговой выплате для многодетных родителей, которая начнет действовать в стране с 2026 года. Благодаря налоговому кэшбеку, как ожидается, у некоторых работающих граждан произойдет фактическое снижение ставки НДФЛ с 13 до 6 процентов.