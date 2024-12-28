В России впервые оценили бедность «во всех ее проявлениях». Что это значит и как повлияет на жизнь граждан?

Росстат впервые представил сведения о структуре бедности в РФ

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) впервые представила данные о структуре бедности с учетом пола, возраста и места проживания. Предполагается, что эти сведения помогут в реализации политики по повышению доходов граждан, а также в адресной поддержке нуждающихся.

Росстат представил три характеристики бедности

Анализ Росстата охватывает период с 2020 по 2022 год и рассматривает три ключевых показателя: низкий уровень дохода, материальные депривации (нехватка базовых материальных благ, необходимых для нормальной жизни), а также низкую интенсивность занятости.

Согласно анализу, все три характеристики в 2020 году наблюдались у 6,3 процента малоимущего населения, в 2021-м — у 5,7 процента, а в 2022 году этими характеристиками обладали 4,4 процента малоимущих. Сведения за 2023 год будут опубликованы в июле 2025-го.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Теперь Росстат будет каждый год публиковать данные о структуре бедности, чтобы помогать повышать доходы людей и оказывать адресную поддержку нуждающимся. Раньше статслужба оценивала бедность только по уровню доходов. Так, в третьем квартале 2024 года 8 процентов россиян имели доходы ниже границы бедности, в предыдущие годы этот показатель был выше: 12,2 процента в 2020 году, 11,1 процента в 2021-м и 9 процентов в 2022 году.

Путин поручил снизить бедность к 2030 году

Президент России Владимир Путин ранее в апреле поручил правительству к 2030 году снизить уровень бедности в стране до менее чем семи процентов. Как отмечал глава государства, число россиян, живущих за чертой бедности, снизилось по итогам 2023 года до 13,5 миллиона человек, но это все равно много.

Эксперты ВЭБа считают, что снизить вдвое уровень бедности в России к 2030 году поможет изменение методики расчета прожиточного минимума и ряд других мер. В их числе введение единого пособия по нуждаемости для малоимущих граждан, которое будет выплачиваться по принципу социального контракта, а также повышение пенсий темпами, превышающими рост зарплат.