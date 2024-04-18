В России назвали способы снижения бедности

Снижать уровень бедности в РФ предложили за счет единого пособия для малоимущих

Снизить вдвое уровень бедности в России к 2030 году поможет изменение методики расчета прожиточного минимума и ряд других мер, предложенных экспертами ВЭБа в их долгосрочном прогнозе, с материалами которого ознакомились «Ведомости».

По мнению специалистов, показатель уже с 2026 года нужно привязать к стоимости фиксированного набора товаров и услуг, в который, в отличие от применявшейся ранее минимальной потребительской корзины, войдут более дорогие и качественные товары в большем количестве. Отмечается, что благодаря этому размер социальной поддержки увеличится, а граждан, которые ее получают, станет больше. В госкорпорации пояснили, что при повышении прожиточного минимума по предложенной формуле доля малоимущих россиян возрастет, но потом начнет сокращаться благодаря ускоренному росту экономики.

В число других предложений по борьбе с бедностью также вошли введение единого пособия по нуждаемости для малоимущих граждан, которое будет выплачиваться по принципу социального контракта, когда получатель льготы обязуется, например, трудоустроиться или открыть свое дело, а также повышение пенсий темпами, превышающими рост зарплат. Последняя мера, по мнению экспертов, должна затрагивать и работающих россиян пенсионного возраста.

Прожиточный минимум в России с 1 января 2024 года составляет 15 453 рубля. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, показатель вырос с 2020 года на 36,7 процента, что на 6,4 процента выше уровня инфляции за аналогичный период. Число россиян, живущих за чертой бедности, снизилось по итогам 2023 года до 13,5 миллиона человек, что составляет менее десяти процентов. Президент Владимир Путин поручил правительству к 2030 году снизить уровень бедности в РФ до менее чем семи процентов.