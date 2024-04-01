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14:18, 1 апреля 2024Экономика

Путин поручил снизить уровень бедности в России

Путин поручил к 2030 году снизить уровень бедности в России до менее чем 7 %

Фото: Sputnik / Pavel Byrkin / Kremlin / Reuters

Президент России Владимир Путин поручил правительству к 2030 году снизить уровень бедности в стране до менее чем семи процентов, со ссылкой на перечень поручений главы государства сообщает ТАСС.

Соответствующий ориентир Путин озвучил 29 февраля, во время оглашения послания Федеральному собранию. Как отмечал президент, число россиян, живущих за чертой бедности, снизилось по итогам 2023 года до 13,5 миллиона человек, но это все равно много.

Согласно поручению, кабмину также предстоит добиться снижения показателя бедности многодетных семей до 12 процентов и ниже, следует из материалов.

Ранее стало известно, что в России на фоне обновившегося исторического минимума официального показателя бедности и рекордного за пять лет роста реальных зарплат увеличилась доля финансово неустойчивых домохозяйств, у которых отсутствуют сбережения или на кредиты уходит более 30 процентов доходов. По данным исследователей из НИУ ВШЭ, уровень показателя значительно выше среди жителей малых городах и на селе.

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      Дмитрий Воронин
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