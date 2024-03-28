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14:37, 28 марта 2024Экономика

В России стало больше финансово неустойчивых семей

В НИУ ВШЭ заявили о росте доли финансово неустойчивых российских домохозяйств

Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Доля финансово неустойчивых российских домохозяйств примерно за полгода выросла с 56,4 до 62,4 процента, пишет РБК со ссылкой на данные НИУ ВШЭ. Речь идет о семьях, у которых отсутствуют сбережения или на кредиты уходит более 30 процентов доходов.

Как следует из материалов исследования, с которыми ознакомились журналисты, показатель оказался выше в малых городах с населением до 100 тысяч человек и в селах, где к финансово неустойчивым относят примерно половину домохозяйств. Для сравнения, в Москве их доля составляет 4-5 процентов, в Санкт-Петербурге — 3-4 процента.

Отмечается, что указанная динамика фиксируется на фоне обновившего в стране исторического минимума официального показателя бедности (он составляет 13,5 миллиона человек или 9,3 процента населения) и рекордного за пять лет роста реальных зарплат россиян на 7,8 процента.

По словам ведущего научного сотрудника Института социологии ФНИСЦ РАН Василия Аникина, нынешний рост доходов «не способен компенсировать повышение цен на продовольственные товары, товары длительного пользования и недвижимость, а также ряд дорогостоящих услуг — образовательных и туристических». Большинство (41 процент) среди финансово неустойчивых россиян составляют люди в возрасте 35–54 лет, что примерно соответствует доле находящихся среди них респондентов с детьми (43 процента), говорится в публикации.

Ранее стало известно, что человеческий капитал, отражающий производительность работников, связанную с уровнем образования и здоровьем, стал вносить отрицательный вклад в динамику экономического развития России. Так, согласно оценке эксперта центра развития НИУ ВШЭ Дарьи Авдеевой, в 2020-м и 2021-м годах он отнял у ВВП страны 0,4 и 0,6 процента соответственно.

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      Дмитрий Воронин
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