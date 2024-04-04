Россиянам рассказали о растущем быстрее инфляции прожиточном минимуме

Голикова: рост прожиточного минимума с 2020 года обогнал инфляцию на 6,4 %

Прожиточный минимум в России вырос с 2020 года на 36,7 процента, что на 6,4 процента выше уровня инфляции за аналогичный период, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова в приветствии участникам съезда Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), озвученном на мероприятии. Об этом сообщает РИА Новости.

В 2024 году размер определенной государством минимальной суммы, необходимой для базового уровня жизни, вырос на 7,5 процента, составив 15 453 рубля.

Также Голикова напомнила, что между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством сейчас готовится к заключению новое генеральное соглашение, которое определит общие принципы регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений в стране.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на съезде, назвал критически важной задачей для российской экономики модернизацию ее основных секторов, включая промышленное производство и агропромышленный комплекс.