Росстат впервые оценил бедность в России «во всех ее проявлениях»

Росстат впервые представил сведения о структуре бедности «во всех проявлениях»

Сотрудники Федеральной службы государственной статистики (Росстата) впервые представили информацию о структуре бедности в России «во всех ее проявлениях, согласно национальным определениям». Об этом сообщается в соответствующем докладе, опубликованном на сайте ведомства.

В отчете ведомства впервые представили данные о поле, возрасте, места жительства граждан и т.д. В документе отображены сведения о структуре бедности в России в 2020-2022 годах. Данные за 2023-й будут опубликованы в июле 2025-го.

Показатель «Доля мужчин, женщин и детей всех возрастов, живущих в бедности во всех ее проявлениях, согласно национальным определениям» дает распределение населения в зависимости от наличия и сочетания трех характеристик бедности: малого уровня дохода, материальных лишений (например, невозможность приобрести необходимые товары и услуги) и низкой интенсивности занятости. По итогам 2022 года все вышеперечисленные факторы относились к 4,4 процента малоимущего населения. В сравнении с 2020-м показатель сократился на 1,9 процентного пункта (п.п.).

В целом за исследуемый период уровень бедности в России был выше, чем сейчас. В 2020-м показатель составлял 12,2 процента, в 2021-м — 11,1 процента, а в 2022-м — 9 процентов. Новые данные о структуре бедности в стране были собраны сотрудниками ведомства на основе ежегодного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах, исследование охватило в общей сложности 60 тысяч российских домохозяйств.

В 2022 году низкий доход, согласно представленным сведениям, был единственной характеристикой 67,7 процента малоимущих граждан. В 2020-м показатель составлял 63,9 процента. При этом незначительный оклад был зафиксирован в основном у представителей более молодого поколения в возрасте от 26 до 40 лет (71,4 процента против 41,3 процента в категории 76 лет и старше). Что касается фактора материальных лишений, то он в позапрошлом году затронул 10,5 процента малоимущих (в 2020-м — 13 процентов). Подобная проблема оказался в большей степени оказалась также характерна для россиян в возрасте 26-40 лет.

Наконец, низкая интенсивность занятости (семьи, в которых трудоспособные лица работают менее 20 процентов времени от их потенциала), как уточнили в Росстате, была зафиксирована у 17,4 процента малоимущих. В 2020 году показатель был чуть ниже и составлял 16,7 процента. Подобная особенность, отметили в ведомстве, в большей степени характерна для жителей сельской местности — 20,2 процента против 14 процента среди горожан.

Во второй половине октября 2023 года доля россиян, которым не хватало денег до зарплаты, находилась на уровне в 45 процентов. Их оклады, как уточняли в hh.ru, не позволяли удовлетворять основные потребности. В свою очередь, еще 36 процентов граждан к тому времени с трудом покрывали ключевые нужды. При этом более половины (56 процентов) опрошенных из числа недовольных собственной зарплатой сообщили, что им ежемесячно не хватает более 20 тысяч рублей.