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12:43, 24 марта 2025Экономика

Доля бедных россиян упала до минимума

Голикова: В 2024-м доля россиян с доходами ниже границы бедности рекордно упала
Вячеслав Агапов

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Доля россиян с доходами ниже границы бедности в 2024 году рекордно упала. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, ее слова приводит ТАСС.

На совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами Голикова отметила, что, по оперативной оценке Росстата, доля бедных граждан упала до минимальных за всю историю 7,2 процента.

«Мы движемся поступательно по показателям снижения бедности, 2024 год здесь ознаменовался серьезным результатом», — пояснила она.

По словам вице-премьера, власти уделяют особое внимание снижению показателя бедности многодетных семей, поэтому в ближайшее время будут донастраивать меры поддержки этих граждан. Среди мер, которые собираются принять — семейная налоговая выплата, она вступит в силу с 2026 года.

По итогам 2024 года в России коэффициент Джини — индикатор, который показывает неравномерность распределения доходов в стране, — увеличился на 0,3 процентных пункта, до 40,8 процента. Показатель почти вернулся на досанкционный уровень, отметили в Росстате. Также вырос с 14,8 до 15,1 коэффициент фондов, отражающий разрыв между 10 процентами населения с самыми высокими доходами и 10 процентами с самыми низкими.

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