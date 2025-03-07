Неравенство в России выросло

Росстат сообщил о росте неравенства в России в 2024 году

По итогам 2024 года в России коэффициент Джини — индикатор, показывающий неравномерность распределения доходов населения, — увеличился на 0,3 процентных пункта, до 40,8 процента, тем самым почти вернувшись на досанкционный уровень. Об этом со ссылкой на доклад Росстата «Социально-экономическое положение России» за январь пишет РБК.

Вырос с 14,8 до 15,1 и коэффициент фондов, отражающий разрыв между 10 процентами населения с самыми высокими доходами и 10 процентами с самыми низкими. В 2021 году показатели составляли 40,9 процента и 15,2.

«Майский указ» президента Владимира Путина от 2024 года ставит цель по снижению коэффициента Джини до 37 процентов к 2030 году и до 33 процентов к 2036-му. Решению этой задачи посвящен отдельный раздел Единого плана по достижению национальных целей.

Максимального значения коэффициент достиг в 2007 году — 42,2 процента, а если брать последнее десятилетие, то в 2018-м — 41,4 процента. В 2022-м параметр упал до минимальных 39,8 процента, причем этот год стал первым за 20 лет, когда он опустился ниже 40 процентов. Далее неравенство начало расти. По той же траектории двигался коэффициент фондов.

На десять процентов наиболее обеспеченного населения в прошлом году приходилось 30 процентов всех доходов (годом ранее — 29,8 процента), а на десять процентов наименее обеспеченного — 2 процента (показатель за год не изменился). Средний доход первой группы достиг 240 519 рублей в месяц, а второй — 14 479 рублей.

Научный сотрудник лаборатории математического моделирования экономических процессов Института Гайдара Татьяна Ивахненко заметила, что во время кризисов коэффициент Джини традиционно снижается, потому что сокращается доход собственников бизнеса, а государство увеличивает поддержку наименее обеспеченных слоев.

Адаптация экономики к новым условиям приводит к росту разрыва, добавила замдиректора центра Института социального анализа и прогнозирования ИПЭИ РАНХиГС Марина Карцева. Поэтому в 2023 году тренд развернулся и продолжился в 2024-м.

Заведующая центром стратификационных исследований Института социальной политики НИУ ВШЭ Светлана Мареева указала, что рост неравенства в последние два года наблюдался на фоне декларируемого сокращения бедности. Таким образом, этот потенциал для сокращения коэффициента Джини, по сути, исчерпан, и надо искать другие способы.

Ранее Путин назвал «вполне удовлетворительным» нынешний уровень бедности в России. В третьем квартале 2024 года бедными, по данным Росстата, считались восемь процентов граждан.