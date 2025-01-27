Путин высказался о бедности в России

Путин заявил о снижении уровня бедности в России

Президент России Владимир Путин высказался об уровне бедности в стране, отметив снижение показателя по регионам в целом. Его слова приводит РИА Новости.

Глава государства счел нынешний уровень бедности в России «вполне удовлетворительным». «Уровень бедности снизился в целом по стране. Такой показатель, в принципе, удовлетворительный вполне», — отметил Путин.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на встрече с президентом отдельно отметил резкое снижение уровня бедности во втором крупнейшем городе страны. По его словам, за последнее время показатель там сократился на треть. Подобный результат назвал «хорошим». «То, что в Питере произошло — это хорошо», — резюмировал Путин.

Ранее сотрудники Федеральной службы государственной статистики (Росстата) впервые представили информацию о структуре бедности в России «во всех ее проявлениях, согласно национальным определениям». Согласно новым данным ведомства, по итогам 2022 года низкий уровень дохода вкупе с нехваткой базовых материальных благ и низкой интенсивности занятости были зафиксированы у 4,4 процента малоимущего населения.

До этого показатель оценивался исключительно по уровню доходов. Если брать только этот критерий оценки, то бедными в России в третьем квартале 2024 года числились 8 процентов граждан. К 2030 году Путин поручил правительству снизить уровень бедности в стране до менее чем семи процентов. По итогам 2023-го, как отмечал он, число россиян, проживающих за чертой бедности, было «большим» и составило в общей сложности 13,5 миллиона человек.