Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:45, 5 мая 2025Экономика

В России стало меньше бедных многодетных семей

Росстат: В 2024 году уровень бедности среди многодетных семей составил 20%
Вячеслав Агапов
СюжетДетские пособия:

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Уровень бедности среди многодетных семей в 2024 году в России сократился до 20 процентов. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает РБК.

С 2020 года доля малоимущих среди семей с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет сократилась вдвое. В 2020-м, по оценке Росстата, их было порядка 38,1 процента. Самое значительное сокращение таких семей зафиксировано в 2023 году — с 29,4 до 21,5 процента. Этому способствовал ввод единого детского пособия, отмечают в ведомстве.

Как ранее заявили аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), скорость роста цен товаров и услуг из корзины для малообеспеченных слоев населения, так называемая «инфляция для бедных», оказалась выше общей инфляции, и разрыв продолжает увеличиваться. Главной причиной остается ускоренный рост цен на продовольствие, доля которого во втором показателе сильно выше.

Президент России Владимир Путин обратил внимание, что инфляция в стране остается высокой. Она держится на уровне, превышающем десять процентов, поэтому нужно стремиться к устойчивому замедлению подобной динамики.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ведут новое наступление на Курскую область. Подорваны мосты, на границе завязались тяжелые бои

    ФСБ задержала гендиректора сети клиник «Меги» по делу о крупной взятке

    Во Франции оценили победу оппозиционного кандидата в Румынии

    Шансы Китая справиться с потерей американского рынка оценили

    В России предсказали новые попытки ВСУ прорваться в несколько регионов России

    Ученые создадут сумку из кожи динозавра возрастом 66 миллионов лет

    Временный поверенный в делах США прибыла на Украину

    На Украине подтвердили приближение российских войск к Днепропетровской области

    Полицейские задержали направившего на них ружье россиянина

    Раскрыта тайна австрийской мумии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости