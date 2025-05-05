В России стало меньше бедных многодетных семей

Росстат: В 2024 году уровень бедности среди многодетных семей составил 20%

Уровень бедности среди многодетных семей в 2024 году в России сократился до 20 процентов. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает РБК.

С 2020 года доля малоимущих среди семей с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет сократилась вдвое. В 2020-м, по оценке Росстата, их было порядка 38,1 процента. Самое значительное сокращение таких семей зафиксировано в 2023 году — с 29,4 до 21,5 процента. Этому способствовал ввод единого детского пособия, отмечают в ведомстве.

Как ранее заявили аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), скорость роста цен товаров и услуг из корзины для малообеспеченных слоев населения, так называемая «инфляция для бедных», оказалась выше общей инфляции, и разрыв продолжает увеличиваться. Главной причиной остается ускоренный рост цен на продовольствие, доля которого во втором показателе сильно выше.

Президент России Владимир Путин обратил внимание, что инфляция в стране остается высокой. Она держится на уровне, превышающем десять процентов, поэтому нужно стремиться к устойчивому замедлению подобной динамики.