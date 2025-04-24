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14:18, 24 апреля 2025Экономика

Путин призвал замедлить рост цен

Путин: Следует добиться устойчивого замедления роста цен
Кирилл Луцюк

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Президент Владимир Путин высказался о росте цен в России. Главу государства процитировало ТАСС.

Российский лидер обратил внимание, что инфляция в стране остается высокой. Она держится на уровне, превышающем десять процентов. В такой ситуации следует стремиться к устойчивому замедлению подобной динамики.

Ранее стало известно, что с 15 по 21 апреля инфляция в России составила 0,09 процента. Это оказалось на 0,02 процентных пункта ниже, чем за предыдущую неделю. Данный итог был обеспечен снижением цен на непродовольственные товары на 0,12 процента. При этом продовольственные товары подорожали на 0,21 процента. В годовом выражении инфляция в РФ замедлилась с 10,38 процента до 10,35 процента.

Также есть сведения, что так называемая «инфляция для бедных» оказалась выше общей инфляции. Более того, разрыв между этими показателями не перестает расти.

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