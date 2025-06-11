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16:41, 11 июня 2025Моя страна

В Калининграде в День России откроется филиал Третьяковской галереи

В День России в Калининграде начнет работу филиал Третьяковской галереи
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

В Калининграде с 12 июня начнет работу филиал Третьяковской галереи. Об этом сообщает Baltic News со ссылкой на заявление губернатора Алексея Беспрозванных.

Филиал музея откроется в праздник — в День России. Первая выставка «Пять веков русского искусства» представит более 300 произведений из собрания музея: древнерусское искусство, шедевры эпохи Просвещения, образцы авангарда, соцреализм и работы современных художников. 

Строительство филиала стартовало в конце 2019 года.

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