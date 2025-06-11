В одной стране Центральной Азии начали борьбу с мигрантами

В Киргизии запустили спецоперацию по борьбе с мигрантами «Нелегал-2025»

В Киргизии запустили программу по борьбе с людьми, находящимися на территории страны с нарушением миграционного законодательства. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) страны.

«С 11 июня органами нацбезопасности начата спецоперация "Нелегал-2025"», — сказано в публикации.

Отмечается, что на фотографиях, предоставленных ведомством центральноазиатской страны, спецслужбы задержали более десятка нелегальных мигрантов.

10 апреля в результате рейда, проведенного сотрудниками полиции в банном комплексе «Бодрость», были задержаны почти 60 мигрантов из Киргизии. Посол России Сергей Вакунов был вызван в МИД страны. Бишкек предъявил Москве ультиматумы.