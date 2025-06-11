В Подмосковье задержали несколько десятков мигрантов после массовой драки

В Чехове задержали 32 мигранта после массовой драки у торгового центра

Полиция подмосковного Чехова задержала 32 мигранта после массовой драки возле торгового центра. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Московской области.

Все произошло в понедельник, 9 июня. Между несколькими мужчинами произошла ссора, что в дальнейшем перешло в драку. Уточняется, что некоторые из участников конфликта использовали подручные средства — лопаты и камни.

Очевидцы сообщили, что, несмотря на количество участников, пострадали всего два человека.

Ранее сообщалось о том, что сбивший несовершеннолетнего в Подмосковье тракторист предпринял попытку спрятать тело. В отношении него возбуждено уголовное дело.