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17:46, 11 июня 2025Силовые структуры

В Подмосковье задержали несколько десятков мигрантов после массовой драки

В Чехове задержали 32 мигранта после массовой драки у торгового центра
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Полиция подмосковного Чехова задержала 32 мигранта после массовой драки возле торгового центра. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Московской области.

Все произошло в понедельник, 9 июня. Между несколькими мужчинами произошла ссора, что в дальнейшем перешло в драку. Уточняется, что некоторые из участников конфликта использовали подручные средства — лопаты и камни.

Очевидцы сообщили, что, несмотря на количество участников, пострадали всего два человека.

Ранее сообщалось о том, что сбивший несовершеннолетнего в Подмосковье тракторист предпринял попытку спрятать тело. В отношении него возбуждено уголовное дело.

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