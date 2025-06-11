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13:49, 11 июня 2025Силовые структуры

В России приговорили к длительному сроку получавшую долларовый гонорар датчанку Аннабель

В РФ суд приговорил наемницу ВСУ из Дании Йоргенсен к 26 годам колонии
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Второй западный окружной военный суд заочно приговорил датскую наемницу Аннабель Йоргенсен к 26 годам колонии. Об этом сообщает РИА Новости.

По версии следствия, датчанка в период с 1 мая по 30 ноября 2024 года участвовала во вторжении ВСУ на территорию Курской области. Уточняется, что она находилась в составе батальона «Арей» и заработала не менее семи тысяч долларов.

Иностранку заочно обвинили по статьям 222 («Незаконное ношение оружия»), 322 («Незаконное пересечение государственной границы с применением насилия»), 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте»), 226.1 («Контрабанда взрывных устройств и боеприпасов») и 205 («Террористический акт») УК РФ.

Ранее сообщалось, что прокурор запросил срок для получившей долларовый гонорар датской наемницы ВСУ.

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