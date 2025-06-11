В сети появились снимки 52-летней Гвинет Пэлтроу в купальнике без фотошопа

Журналисты People опубликовали снимки Гвинет Пэлтроу в купальнике без фотошопа

Журналисты People опубликовали в сети снимки американской актрисы Гвинет Пэлтроу без фотошопа. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Папарацци сняли 52-летнюю звезду «Железного человека» отдыхающей на яхте у побережья острова Капри, Италия. Так, знаменитость предстала перед камерами в слитном купальнике черного цвета и солнцезащитных очках. При этом на размещенных кадрах видно, что Пэлтроу уложила волосы в пучок и отказалась от макияжа.

Кроме того, журналисты выложили снимки, на которых основательница бренда Goop запечатлена вместе со своим другом, актером театра и кино Эдвардом Нортон. На ней было черное свободное платье с глубоким декольте.

Ранее сообщалось, что Гвинет Пэлтроу показала видео без штанов.