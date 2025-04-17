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11:46, 17 апреля 2025Ценности

51-летняя Гвинет Пэлтроу снялась без штанов

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Американская актриса и бизнесвумен Гвинет Пэлтроу показала видео без штанов. Публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 8,7 миллиона подписчиков.

51-летняя знаменитость снялась на кухне в своем особняке в Монтесито, Калифорния. Она предстала перед камерой в голубой рубашке в белую полоску, продемонстрировав обнаженные ноги. Также звезда распустила волосы и отказалась от макияжа.

При этом она запечатлела, как готовит завтрак для своего мужа — телевизионного сценариста Брэда Фэлчака.

Ранее в апреле 43-летняя американская актриса израильского происхождения Натали Портман снялась без штанов для журнала Interview.

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