51-летняя Гвинет Пэлтроу снялась без штанов

Американская актриса и бизнесвумен Гвинет Пэлтроу показала видео без штанов. Публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 8,7 миллиона подписчиков.

51-летняя знаменитость снялась на кухне в своем особняке в Монтесито, Калифорния. Она предстала перед камерой в голубой рубашке в белую полоску, продемонстрировав обнаженные ноги. Также звезда распустила волосы и отказалась от макияжа.

При этом она запечатлела, как готовит завтрак для своего мужа — телевизионного сценариста Брэда Фэлчака.

Ранее в апреле 43-летняя американская актриса израильского происхождения Натали Портман снялась без штанов для журнала Interview.