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12:47, 16 апреля 2025Ценности

43-летняя Натали Портман снялась без штанов для журнала

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Katja Rahlwes для Interview

Американская актриса израильского происхождения Натали Портман снялась без штанов для журнала Interview.

43-летняя знаменитость позировала на одном из кадров, стоя на коленях и держа у лица две столовые ложки. Ее запечатлели в белом боди в черную полоску бренда Dior, прозрачных черных колготках и туфлях в тон на высоких каблуках.

Фото: Katja Rahlwes для Interview

Кроме того, Портман примерила в рамках съемки удлиненный бежевый пиджак Hermes и обнажающий плечи корсетный топ Valentino в сочетании с джинсами, прозрачными перчатками и жемчужными бусами.

Ранее 50-летняя американская актриса Хилари Суонк в купальниках снялась для журнала Women Health.

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