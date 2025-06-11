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20:53, 11 июня 2025Бывший СССР

Власти Казахстана захотели укрепить дружбу с Россией

Спикер парламента Казахстана Ашимбаев пообещал укрепить дружбу с Россией
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Спикер парламента Казахстана Маулен Ашимбаев пообещал укрепить дружбу с Россией. Об этом он сообщил на приеме, устроенном послом РФ в Казахстане Алексеем Бородавкиным, передает РИА Новости.

«Нас объединяет крепкая сеть человеческих отношений, основанная на общих ценностях истории взаимоуважения, и мы высоко это ценим и будем делать все необходимое для дальнейшего укрепления казахстанско-российского стратегического партнерства и союзничества», — заявил дипломат.

Он также пожелал Москве и Астане многовековой дружбы, которая останется источником устойчивого мира.

Ранее Казахстан начал военное сотрудничество со страной НАТО. Так, делегация Министерства обороны постсоветской страны под руководством главы ведомства Ерболы Кумарбекулы подписала документ о начале военного сотрудничества с Великобританией.

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