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12:59, 11 июня 2025Россия

Военкор рассказал о разнице количества тел бойцов при обмене с Украиной

Военкор Коц: Украина получила 1212 тел бойцов, а отдала России 27
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Россия получила 27 тел павших участников специальной военной операции (СВО). Украина, в свою очередь, вернула себе 1212 тел, сообщил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

«Состоялся обмен телами 1212 на 27. Прямо сейчас в точке обмена перегружают трупы украинцев — 1212», — написал он.

Военкор подчеркнул, что о 27 телах российских военнослужащих ему стало известно со слов личного источника, участвующего в процессе обмена.

Москва и Киев 2 июня в Стамбуле договорились произвести обмен телами погибших бойцов по формуле «6000 на 6000». Тела 1212 украинских военных привезли в район обмена, но власти республики отложили прием тел на неопределенный срок. 9 июня бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник заявил, что у Киева нет шести тысяч тел для обмена с Россией.

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