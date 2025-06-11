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16:00, 11 июня 2025Мир

Володин направил ответное обращение председателю бундестага

Спикер Госдумы Володин направил обращение председателю бундестага Клекнер
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин направил ответное обращение представителю бундестага Юлии Клекнер. Обращение опубликовано на сайте Госдумы.

Володин в обращении указал на несправедливость в отношении памяти бойцов Красной армии, участвовавших во Второй мировой войне, а также предоставил свидетельства преступлений украинских военных против мирных граждан.

«Досадно, что Вы даже не можете точно привести название той армии, которая брала Берлин, называя ее "бывшей советской". В этой связи вынужден напомнить, это была Красная Армия», — заявил он.

Спикер Госдумы также отметил, что причиной конфликта России и Германии является «передача неонацистскому режиму на Украине оружия, которое используется в том числе против мирных граждан».

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