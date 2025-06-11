Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин направил ответное обращение представителю бундестага Юлии Клекнер. Обращение опубликовано на сайте Госдумы.
Володин в обращении указал на несправедливость в отношении памяти бойцов Красной армии, участвовавших во Второй мировой войне, а также предоставил свидетельства преступлений украинских военных против мирных граждан.
«Досадно, что Вы даже не можете точно привести название той армии, которая брала Берлин, называя ее "бывшей советской". В этой связи вынужден напомнить, это была Красная Армия», — заявил он.
Спикер Госдумы также отметил, что причиной конфликта России и Германии является «передача неонацистскому режиму на Украине оружия, которое используется в том числе против мирных граждан».