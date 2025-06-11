Володин: Причина конфликта России и Германии — передача оружия Украине

Причиной конфликта России и Германии является передача Украине оружия, которое используется против мирного населения. Об этом заявил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин в ответе представителю бундестага ФРГ Юлии Клекнер, передает ТАСС.

«Передача Германией вооружений неонацистскому режиму на Украине, которое используется в том числе против мирных граждан, уже само по себе причина для конфликта между нашими странами», — отметил Володин.

Ранее Клекнер проигнорировала посланные спикером Госдумы данные о терактах Киева на территории России, заявив, что на Украине «нет фашистского режима».

7 июня Володин отправил бундестагу материалы об ударах и терактах режима Зеленского.