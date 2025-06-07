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07:12, 7 июня 2025Мир

Володин отправил бундестагу материалы по терактам режима Зеленского

Володин отправил бундестагу материалы об ударах и терактах режима Зеленского
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отправил бундестагу материалы об ударах и терактах режима Зеленского. Об этом сообщает ТАСС.

Володин напомнил, что «неонацистский режим Зеленского бьет по мирным городам». Политик отметил, что теракты совершаются в местах массового скопления людей, а также на объектах гражданской инфраструктуры.

По его словам, жертвами становятся в том числе пассажиры поездов.

В ночь на воскресенье, 1 июня, мост в Брянской области рухнул на пассажирский поезд после подрыва. По последним данным, общее число пострадавших составило 126 человек, семь из которых получили несовместимые с жизнью травмы.

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