Володин отправил бундестагу материалы об ударах и терактах режима Зеленского

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отправил бундестагу материалы об ударах и терактах режима Зеленского. Об этом сообщает ТАСС.

Володин напомнил, что «неонацистский режим Зеленского бьет по мирным городам». Политик отметил, что теракты совершаются в местах массового скопления людей, а также на объектах гражданской инфраструктуры.

По его словам, жертвами становятся в том числе пассажиры поездов.

В ночь на воскресенье, 1 июня, мост в Брянской области рухнул на пассажирский поезд после подрыва. По последним данным, общее число пострадавших составило 126 человек, семь из которых получили несовместимые с жизнью травмы.