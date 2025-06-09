В бундестаге отреагировали на послание Володина о терактах Киева

Председатель бундестага Клёкнер проигнорировала послание о терактах Киева

Председатель бундестага Юлия Клёкнер проигнорировала посланные спикером Государственной Думы Вячеславом Володиным данные о терактах Киева на территории России. Ее официальный ответ опубликован на сайте пресс-службы.

«В Киеве нет фашистского режима», — сказала председатель немецкого парламента. Клёкнер также обвинила Госдуму России в якобы «запугивании» бундестага и переписывании истории Второй мировой войны. Доказательств политиком приведено не было.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отправил бундестагу материалы об ударах и терактах режима Владимира Зеленского. Он напомнил, что «неонацистский режим Зеленского бьет по мирным городам». Спикер также отметил, что теракты совершаются в местах массового скопления людей, а также на объектах гражданской инфраструктуры.