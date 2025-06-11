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21:44, 11 июня 2025Мир

Вучич ответил на обвинения в предательстве России из-за визита на Украину

Вучич: Сербия не предавала Россию, несмотря на участие в саммите Украины
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич ответил на обвинения в предательстве России из-за визита на Украину для участия в саммите Украина — Юго-Восточная Европа. Он заявил, что не предавал РФ, и отметил, что снова не подписал итоговую декларацию мероприятия, его цитирует агентство Tanjug.

«Что и кого я предал? Россию? Чем? Тем, что приехал на саммит? Так я уже в четвертый раз на саммите Юго-Восточной Европы и Украины — и опять я единственный, кто не принял декларацию», — подчеркнул сербский лидер. Он добавил, что в отличие от всех остальных Белград не поддерживает инициативы, направленные против Москвы.

Также Вучич напомнил, что раньше подвергался критике за якобы пророссийскую позицию, а теперь его обвиняют в обратном. «Мне позволили быть здесь (на саммите — прим. «Ленты.ру»), воздержаться и не подписывать — и чтобы Сербия не была подписантом декларации. Что еще вы хотите — и от Украины, и от нас?» — сказал президент Сербии журналистам.

Он заявил, что гордится независимой политикой Сербии, а нынешний внешнеполитический курс назвал максимальным достижением для страны.

Ранее Вучич рассказал, что Сербия восстановит один-два города или небольшой регион на Украине, чтобы оказать Киеву свою поддержку.

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