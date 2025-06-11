Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:20, 11 июня 2025Силовые структуры

Задержание топ-менеджера филиала Россельхозбанка попало на видео

ФСБ показала видео задержания директора орловского филиала Россельхозбанка
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Директор филиала Россельхозбанка вывел сотни миллионов рублей за рубеж

ФСБ показала оперативное видео задержания директора орловского филиала Россельхозбанка, подозреваемого в незаконном выводе за границу 2,4 миллиона евро. Запись публикует ТАСС.

На кадрах силовики на улице валят на асфальт топ-менеджера, он спрашивает у них, что случилось. Оперативник ФСБ раскрывает суть махинации задержанного.

По данным спецслужбы, банковский служащий воспользовался корпоративным спором Мценского мясоперерабатывающего комбината, имевшего счет в Россельхозбанке, и от его имени поручил подчиненным перевести 2,4 миллиона евро сингапурской компании по фиктивному внешнеторговому контракту.

Арбитражный суд признал незаконной операцию по выводу денег из России. Ущерб превысил 167 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Банковский сотрудник арестован.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Маск выразил сожаление из-за постов о Трампе

    США и Китай согласовали условия торгового перемирия

    Коровы затоптали 91-летнюю пастушку

    ВС России уничтожили пункт массового запуска дронов ВСУ в Запорожской области

    Решивший показать детям интимный пирсинг россиянин ударил ножом их заступника и сбежал

    Пентагон резко сократил закупки истребителей пятого поколения

    В России заявили о нехватке одного вида беспилотников у ВСУ из-за масштабных атак

    Стало известно о судьбе тысяч пропавших жителей Курской области

    Ряд российских городов оказался в зоне риска из-за нераспроданного жилья

    Россиянам раскрыли актуальную схему обмана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости