Задержание топ-менеджера филиала Россельхозбанка попало на видео

ФСБ показала видео задержания директора орловского филиала Россельхозбанка

Директор филиала Россельхозбанка вывел сотни миллионов рублей за рубеж

Начало событий в новости Директор филиала Россельхозбанка вывел сотни миллионов рублей за рубеж

ФСБ показала оперативное видео задержания директора орловского филиала Россельхозбанка, подозреваемого в незаконном выводе за границу 2,4 миллиона евро. Запись публикует ТАСС.

На кадрах силовики на улице валят на асфальт топ-менеджера, он спрашивает у них, что случилось. Оперативник ФСБ раскрывает суть махинации задержанного.

По данным спецслужбы, банковский служащий воспользовался корпоративным спором Мценского мясоперерабатывающего комбината, имевшего счет в Россельхозбанке, и от его имени поручил подчиненным перевести 2,4 миллиона евро сингапурской компании по фиктивному внешнеторговому контракту.

Арбитражный суд признал незаконной операцию по выводу денег из России. Ущерб превысил 167 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Банковский сотрудник арестован.