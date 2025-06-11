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09:59, 11 июня 2025Силовые структуры

Директор филиала Россельхозбанка вывел сотни миллионов рублей за рубеж

ФСБ задержала главу орловского Россельхозбанка за вывод €2,4 млн за рубеж
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Globallookpress.com

Сотрудники ФСБ задержали директора орловского регионального филиала Россельхозбанка, который вывел за рубеж 2,4 миллиона евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

По версии следствия, мужчина поручил подчиненным перевести около 200 миллионов рублей по фиктивному внешнеторговому контракту в адрес компании, зарегистрированной в Сингапуре. Суд признал этот перевод неправомерным, банку был причинен значительный ущерб.

Сейчас в отношении главы орловского филиала расследуется уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Его заключили под стражу.

Ранее Басманный районный суд Москвы арестовал первого заместителя губернатора Владимирской области Александра Ремигу по подозрению в получении взятки.

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