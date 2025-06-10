«Пользовавшегося уважением» замгубернатора российского региона заподозрили во взятке

Суд арестовал замглавы Владимирской области Ремигу на 2 месяца по делу о взятке

Басманный районный суд Москвы арестовал первого заместителя губернатора Владимирской области Александра Ремигу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе.

Чиновник обвиняется по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. Он пробудет в СИЗО два месяца.

Ранее сообщалось, что в отношении Ремиги начали проводить следственные действия. Глава Владимирской области Александр Авдеев, в свою очередь, заверил, что его заместитель пользовался в регионе уважением.

Александр Ремига занимает пост замгубернатора с 2020 года.