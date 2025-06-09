В отношении замгубернатора в российском регионе начали проводить следственные действия

В отношении владимирского замгубернатора Ремиги начались следственные действия

В отношении первого заместителя губернатора Владимирской области Александра Ремиги начали проводить следственные действия. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Авдеев в беседе с РИА Новости.

Авдеев отметил, что у правоохранителей есть вопросы к его подчиненному. Владимирский губернатор напомнил, что Ремиги начал работать с 2020 года. Он заверил, что его заместитель пользовался в регионе уважением.

«Как бы то ни было, все равны перед законом. Экономический блок функционирует в штатном режиме», — сказал Авдеев.

До этого стало известно о задержании мэра Красноярска Владислава Логинова. Его заподозрили во взятках на 100 миллионов рублей. По предварительной информации, показания против Логинова дали его бывшие подчиненные, до этого оказавшиеся под следствием.

К губернатору Красноярского края Михаилу Котюкову с требованием отставки Логинова обратился депутат горсовета Красноярска Вячеслав Дюков, который создал соответствующую петицию.