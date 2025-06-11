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12:54, 11 июня 2025Мир

Захарова обвинила МАГАТЭ в отказе называть Украину виновной в создании угроз ЗАЭС

Захарова: МАГАТЭ из-за Запада не называет Украину виновной в создании угроз ЗАЭС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) из-за давления Запада отказывается публично назвать Украину виновной в создании угроз ядерной и физической безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Трансляция доступна на YouTube-канале российского министерства.

«Даже несмотря на то, что и сам гендиректор агентства Рафаэль Гросси в ходе визитов на нашу станцию становился свидетелем нападений ВСУ», — подчеркнула дипломат.

Захарова обратила внимание, что российская сторона регулярно доводит информацию о провокациях Украины в отношении ядерного объекта.

Ранее директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство стремится сократить число атак ЗАЭС, а не «показывать пальцем на виновную сторону». По его словам, МАГАТЭ видит свою цель в обозначении ситуации, которая происходит в данный конкретный момент, сдерживании количества атак и предупреждении в будущем таких атак.

Гросси подчеркнул, что любые удары по атомным объектам являются неприемлемыми и опасными. Он подчеркнул, что речь идет также об угрозе для ЗАЭС.

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